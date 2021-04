Ortahisar Belediyesinden ramazanda vatandaşlara gıda paketi desteği - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 10 bin gıda paketi ile her gün sıcak yemek dağıtacaklarını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Vefa Grubu ekipleriyle ramazan boyunca hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bu sene pandemi nedeniyle gıda desteğini artırdıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Salgın ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit ettiğimiz hiç bir geliri olmayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemek ulaştırıyoruz. Allah izin verirse ramazan boyunca her gün 40 aileye sıcak yemek ikramımızı sunacağız. Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Diğer yandan pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza destek olmak için her akşam farklı üç lokantamızdan 203 kişilik sıcak yemek alıp vatandaşımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca açık olan 26 ayrı lokantamızdan bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Her gün farklı bir ailenin kapısını çalıyoruz. Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini temin etmek için gayret ediyoruz."

Yardımların vatandaşların evlerine Ortahisar Vefa Grubu ekipleri tarafından ulaştırıldığını aktaran Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayrat Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Ortahisar İyilik Kapısı merkezimizden çok sayıda vatandaşımız giyim, kuşam ve gıda konusunda destek almaya başladı. Hayrat Vakfı'na bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği olarak vatandaşlarımızın her türlü talebini karşılamak için gücümüz yettiğince gayret ediyoruz. Gıda paketi için belediyemize başvuran vatandaşlarımızın da taleplerini karşılıyoruz. Gıda paketlerini ve sıcak yemeklerimizi ekiplerimiz bizzat vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Bu anlamda da herhangi bir mağduriyet yaşamıyorlar ve kimsenin de haberi olmuyor."

Genç, yaklaşık olarak ramazanda 10 bin aileye gıda paketi dağıtacaklarına işaret ederek, "Gıda paketlerini ve sıcak yemeklerini alan vatandaşlarımızın o tebessümü, yüzünde beliren mutluluğu ve sevinci bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendilerine sahip çıkan, onları kaderine terk etmeyen, yanında olduklarını hissettiren ve onları düşünen bir belediyenin olduğunu görmekten son derece mutlu oluyorlar. Bize de bu mutluluk fazlasıyla yetiyor. Mübarek ramazan ayının maneviyatına uygun olarak yoksul ailelerimize yardımlarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.