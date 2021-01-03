Ortahisar'da 2020 yılında bin 913 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

Ortahisar'da 2020 yılında bin 913 çiftin nikahı kıyıldı

03.01.2021 13:00
Ortahisar'da 2020 yılında bin 913 çiftin nikahı kıyıldı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklular olmak üzere toplam bin 913 çiftin nikahını kıydı.

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklular olmak üzere toplam bin 913 çiftin nikahını kıydı. Yabancı uyruklu 167 çifte nikah kıyılırken, 146 adet de nikah dosyası oluşturuldu. Belgeleri eksik olan ya da nikah günü hazır bulunmadıkları için 15 çiftin nikah işlemi de iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2019 yılında 2119 çiftin nikah ahdini gerçekleştirdiklerini, bu sayının Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında 206 adet azalarak bin 913'e düştüğünü söyledi.

Bütün nikahların Korona virüs salgınından korunma tedbirlerine uyularak gerçekleştirildiğini belirten Başkan Genç, "Korona virüs salgını sürecinde de vatandaşların nikah kıyılmasıyla ilgili taleplerini korunma tedbirlerine uyarak yerine getiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde bir ekip oluşturarak nikah ve düğünlerde kurallara uyulup uyulmadığını denetledik, kurallara riayet etmeyenlere de gerekli uyarı ve ikazları yaptık. Yoğun mesaimize aldırmadan vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının yanında yabancı uyrukluların da nikahlarını kıyıyoruz. Çok sayıda çiftimizin nikahını bizzat kıydım. Bu anlamda da her bir çiftimizin davetine icabet etmeye gayret ediyorum. Evlendirme memurluğumuz da hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de gece gündüz demeden her talebi karşılamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

İlk sırada Afganlar var

Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu 167 çiftin de nikahı kıyıldı. Çok sayıda Suriyeli ve Afganistanlı sığınmacının yaşadığı Trabzon'da yabancı uyruklular kategorisinde 40 nikahla Afganistan vatandaşları ilk sırayı aldı. İkinci sırayı 35 nikahla Suriye, üçüncü sırayı 16 nikahla Almanya, dördüncü sırayı 13 nikahla Rus uyruklular ve bunu sırasıyla Azerbaycan (12), İran (12), Gürcistan (10), Ukrayna (7), Fas (5), Kanada (2), Irak (2), Avusturya (1), Bulgaristan (1), Kazakistan (1) uyruklular takip etti. Toplamda 15 farklı ülke uyruklu kişinin nikahları kıyıldı. 2019 yılında ise, 23 farklı ülke uyruklu kişinin nikahı kıyılmıştı.

Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikahlarını kıyabiliyor.

Nikah memurları son yıllarda yabancı uyruklu insanların nikah başvurularının artmasını komşu ülkelerde meydana gelen huzursuzluklara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor. - TRABZON

Ortahisar'da 2020 yılında bin 913 çiftin nikahı kıyıldı

Ortahisar, Trabzon, Yabancı, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ortahisar'da 2020 yılında bin 913 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika


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