Ortahisar'da 21 noktada kurban kesilecek - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde belirlenen 21 noktada kurban kesileceği bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kurban Bayramı vesilesiyle bütün dünyada huzurun, sükunun, mutluluğun, güzelliklerin yaşanmasını, savaşların, kanın ve gözyaşının sona ermesini, mazlum milletlerin, özellikle de İslam coğrafyasında sıkıntı çekenlerin sıkıntılarından arınmasını diledi.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Genç, bayramın hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Genç, aldıkları tedbirlerle Kurban Bayramı'na hazır olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban ibadetinin, manevi atmosferine uygun bir şekilde gerçekleşmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Akoluk Mahallemizde belirlediğimiz büyük çaplı kurban satış ve kesim alanımız faaliyette. Bunun dışında merkez mahallelerimizde belirlediğimiz 21 noktada da kurban kesim işlemi yapılacak. Özellikle bütün vatandaşlarımızdan, bu ibadetimizin maneviyatına halel gelmemesi açısından, tespit ettiğimiz alanlarda bir nizam ve temizlik içinde bu kesim işlemlerini yaparak kurban ibadetimizi gerçekleştirmemizi rica ediyorum. Bu manada bütün mesai arkadaşlarımız, zabıtalarımız, olağanüstü bir gayretle birlikte bu çalışmalarını sürdürüyor."

Vatandaşlara Kovid-19 aşısı olmaları çağrısında da bulunan Genç, bayramda da tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çekti.