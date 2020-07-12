Ortahisar'da bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi yapıldı - Son Dakika

Ortahisar'da bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi yapıldı

Ortahisar Belediyesi tarafından hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği'nde bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi tarafından hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği'nde bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, acil durumlarda sokak köpeklerine ilk müdahalenin yapıldığı klinikte, yavru, hasta ve yaralı kedilerin ise tedavi edildiğini belirtti.

Kliniğin büyük ve anlamlı bir hizmeti yerine getirdiğini vurgulayan Genç, "Açıldığı günden bu yana geçen bir aylık süre zarfında 103 kediyi tedavi ettik. Diğer yandan 40 sokak kedisine de acil müdahale ekibimiz yerinde müdahale etti. Araç çarpması sonuca yaralanan 20 kedi tedavi edildi. Trafik kazasında yaralanan 12 sokak köpeğinin de ön tedavisini yaptık." ifadesini kullandı.

Genç, kliniğin günde ortalama 20 kısırlaştırma operasyonunun yanı sıra 25 yaralı hayvanının tedavisinin yapılabilecek şekilde tasarlandığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Klinik 2 veteriner ve 3 görevli personel ile 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca acil durumlar da düşünülerek, 24 saat müdahaleye hazır halde tutuluyor. Klinikte kedilerin yanı sıra acil durumlarda sokak köpeklerinin de ilk tedavileri yapılarak ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne kapsamlı tedavi için nakilleri sağlanıyor."

Ortahisar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar'da bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
16:47
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 20:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortahisar'da bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]