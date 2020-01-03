Ortahisar'da bir yılda 2 bin 119 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortahisar'da bir yılda 2 bin 119 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

Ortahisar'da bir yılda 2 bin 119 çiftin nikahı kıyıldı

7 saat önce

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında toplam 2 bin 119 çiftin nikahını kıydı.

Ortahisar'da bir yılda 2 bin 119 çiftin nikahı kıyıldı, System.String[]

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılında toplam 2 bin 119 çiftin nikahını kıydı.


Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğunda 2019 yılında Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu 159 çiftin de nikahı kıyıldı. Çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı Trabzon'da yabancı uyruklular kategorisinde 29 nikahla Suriye vatandaşları ilk sırayı aldı. İkinci sırayı ise 23 adet nikahla Almanya, üçüncü sırayı 16 adet nikahla İran uyruklular ve dördüncü sırayı da 14 adet nikahla Azerbaycan uyruklular aldı.


Nikah memurları, son yıllarda yabancı uyruklu insanların nikah başvurularının artmasını komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor. Komşu ülkeler olan Suriye ve Irak'ın yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Avusturya, Fas, Özbekistan, Kanada, Irak, Kazakistan, Afganistan, Bulgaristan, Cezayir, Bangladeş, Mısır, Kamerun, Tunus, İsveç, Ermenistan ve KKTC olmak üzere 23 farklı ülke vatandaşının nikahı kıyıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, birçok vatandaşın nikahını bizzat kendisinin kıydığını belirterek, "Vatandaşların nikah kıyılmasıyla ilgili taleplerini mümkün olduğunca yerine getiriyoruz. Yoğun mesaimize aldırmadan vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Türk vatandaşlarının yanında yabancı uyrukluların da nikahlarını kıyıyoruz. Çok sayıda çiftimizin nikahını bizzat kıydım. Bu anlamda da her bir çiftimizin davetine icabet etmeye gayret ediyorum. Evlendirme memurluğumuz da hem hafta içi hem de hafta sonu yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de gece gündüz demeden her talebi karşılamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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