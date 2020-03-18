Ortahisar'da cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika
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Ortahisar'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları solüsyonla yıkıyor.

Ortahisar'da cadde ve sokaklar yıkanıyor, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları solüsyonla yıkıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

Devletin bütün kurumlarının koronavirüse karşı etkili tedbirler aldığını vurgulayan Genç, vatandaşlardan da salgının yayılmasının önlenmesi için korunma tedbirlerini dikkatli şekilde yerine getirmesini istedi.


Genç, koronavirüsün, uygulanan sıkı tedbirlerle Türkiye'de yaygın boyutlara varmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin zamanında ve yerinde aldığı tedbirler sayesinde birçok Avrupa ülkesinden bu konuda daha iyi durumdayız. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Bizler de Ortahisar Belediyesi olarak ilaçlama, dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Zaten belediyemiz, 'Mahallem Temiz Kalsın' kampanyası çerçevesinde mahallelerimizi düzenli aralıklarla temizliyordu. Salgın tehlikesi ortaya çıktıktan sonra bunlara ek olarak ilaçlama ve dezenfektasyon işlemlerini de yapmaya başladık. Özellikle ortak kullanım alanları olan park, cadde ve sokaklarda bütün çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz."

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:16 Kaynak: AA

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