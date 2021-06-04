Ortahisar'da çay hasadı törenle başladı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2021 yılı birinci sürgün yaş çay hasadı düzenlenen törenle başladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, ilçeye bağlı Yeşilvadi Mahallesi'nde gerçekleştirilen çay hasadı töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'da çay ve fındığın önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini söyledi.

Bölgede kurulması planlanan çay fabrikasının istihdamın genişlemesine ve katma değerin ciddi artmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Ayvazoğlu, "Belki estetik çay bahçeleriyle birlikte çay turizminin de geliştirilmesiyle çok kıymetli ve özel bir bölgenin, daha fazla nerelere gidebileceğinin hayalini de kuruyoruz. Bu işin her noktasında olmaya gayret edeceğiz inşallah. Çay üretimiyle birlikte milli içeceğimiz diyebileceğimiz çayın bu bölgede ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmiş olacağız." dedi.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ise bölgenin katma değere sahip en önemli ürünlerinden çayın, kalitesi ve ekilen alanların genişliği ve pazarlanması noktasında bir çay fabrikasının kazandırılmasıyla hem bölgenin çay üretiminin artacağını hem de ekonomik gelir anlamında bölgeye fayda sağlayacağını kaydetti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de çayın çevredeki bütün köylerde fındığın yanı sıra önemli bir ekonomik gelir kaynağı olacağına yürekten inandığını aktardı.

Ortahisar Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak da ilçede 10 mahallede 3 bin 700 dekar alanda çay üretildiğini, yılda yaklaşık 5 bin ton ürün elde edildiğini aktardı.

Ortahisar'ın, Trabzon genelinde çay üretiminde ilçe olarak beşinci sırada yer aldığını dile getiren Bayrak, bölgeye kazandırılacak bir fabrikayla beraber hem bölgede istihdam sağlanacağını hem de kırsaldan şehre doğru insanların göç etmesinin engelleneceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Karadeniz Bölge İl Koordinatörü Haydar Revi, AK Parti Trabzon İlçe Başkanı Selahatin Çebi, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve diğer ilgililer katıldığı program, çay hasadının ardından sona erdi.