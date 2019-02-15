Son Dakika Haberleri: Ortahisar'da CHP'li Başkan Adayı Akyüz'e Esnaftan Tam Not

Ortahisar'da CHP'li Başkan Adayı Akyüz'e Esnaftan Tam Not

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mimar M. Salih Akyüz, beraberindeki partililerle seçim çalışmalarına devam ediyor.

Ortahisar'da CHP'li Başkan Adayı Akyüz'e Esnaftan Tam Not, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mimar M. Salih Akyüz, beraberindeki partililerle seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim propagandası süresinin başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 3 bin'den fazla esnafın elini sıkan Başkan Adayı Akyüz, Trabzon esnafından tam destek aldı.

Tabakhane sokağında seçim çalışmalarına devam eden Başkan Adayı Akyüz, insan odaklı belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceklerini söyledi. Mevcut belediyelerin şehrin her noktasını betonlaştırdığını ifade eden Akyüz, betona değil doğaya yatırım yapacaklarını belirterek "Trabzon'a gelen ödenekler maalesef ihtiyaca göre kullanılmadı. Trabzon'u karmakarışık bir beton şehir haline çevirdiler. Denizle aramıza dev beton bloklar ördüler. Gülcemal projesinde mendirek için kullanılan dev beton blokların bir tanesinin parasıyla karanlık, kaderine terk edilmiş Ortahisar sokaklarından birini ışıl ışıl hale getiririz. Sokaklarımızı, tarihimize ve kent kimliğimize yakışır hale getireceğiz" dedi.

Eski Trabzon'a özlem duyduklarını anlatan Tabakhane esnafı, Trabzon'u bir mimarın yönetmesinden yana olduklarını söylediler. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Trabzon, Cumhuriyet Halk Partisi, Ortahisar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim CHP'den İstifa Eden Kesimoğlu, "İsyan Ediyorum" Diyerek Bağımsız Aday Oldu

AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:35:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortahisar'da CHP'li Başkan Adayı Akyüz'e Esnaftan Tam Not
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]