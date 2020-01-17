Ortahisar'da depo yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ortahisar'da depo yangını - Son Dakika

Ortahisar'da depo yangını

6 saat önce

Ortahisar'da meydana gelen depo yangını Ürgüp Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Ortahisar'da meydana gelen depo yangını Ürgüp Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.


Ortahisar'da Yaşar Ç'ye ait olduğu belirlenen eski eve ait depoda meydana gelen yangının büyümesi, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile önlendi.


Depo yangınında ölü ve yaralı bulunmazken, söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Ortahisar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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