Ortahisar'da depo yangını - Son Dakika

Ortahisar'da depo yangını
6 saat önce
Ortahisar'da meydana gelen depo yangını Ürgüp Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
Ortahisar'da meydana gelen depo yangını Ürgüp Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.
Ortahisar'da Yaşar Ç'ye ait olduğu belirlenen eski eve ait depoda meydana gelen yangının büyümesi, Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile önlendi.
Depo yangınında ölü ve yaralı bulunmazken, söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı. - NEVŞEHİR
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