Ortahisar'da engelli vatandaşlar evlerinde ücretsiz tıraş ediliyor - Son Dakika

Ortahisar'da engelli vatandaşlar evlerinde ücretsiz tıraş ediliyor

14.12.2020 15:05
Ortahisar'da engelli vatandaşlar evlerinde ücretsiz tıraş ediliyor, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmakta zorlanan engelli vatandaşlar ilçe belediyesince evlerinde ücretsiz tıraş ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmakta zorlanan engelli vatandaşlar ilçe belediyesince evlerinde ücretsiz tıraş ediyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Vefa Sosyal Grubu çalışmalarına dahil edilen 15 kuaför ile 14 berber, yaklaşık 35 gün boyunca 400'ün üzerinde engelliye hizmet vermeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, salgın nedeniyle engelli vatandaşların dışarıya çıkmasının oldukça zor olduğunu belirterek, hem engelli vatandaşları salgından korumak hem de işleri azalan berberlere ekonomik katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Genç, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortahisar Kaymakamlığı ile ortaklaşa kurduğumuz Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ek olarak, berber ve kuaförlerden oluşan bir ekip kurduk. Engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımız salgın nedeniyle uygulanan yasaklardan daha çok etkileniyor. Bunu göz önüne alarak kent konseyimiz ile birlikte berberler ve kuaförler ekibini kurduk. Belediye olarak hedefimiz her zaman vatandaşlarımızın yaşam konforunu ve rahatını en üst seviyeye çıkarmaktır. Pandemi süresince vatandaşlarımızın yaşam konforunu sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardım elimizi uzatıyoruz. Hedefimiz mağduriyetleri en aza indirmek."

Ortahisar, Trabzon, Engelli, Kuaför, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar'da engelli vatandaşlar evlerinde ücretsiz tıraş ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi         
13:55
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortahisar'da engelli vatandaşlar evlerinde ücretsiz tıraş ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei