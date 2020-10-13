Ortahisar'da kültür sanat kurslarına kayıtlar başladı - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğünce her yıl ortaklaşa düzenlenen kültür sanat kurslarına kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, keman, bağlama, piyano, resim gibi sanat dallarının yanı sıra satranç gibi zeka oyunlarının da öğretileceği kursları bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde açılacak kurslar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uygun düzenlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kültür sanat şehri Trabzon'da bu tür kursların düzenlemesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle iptal edilen birçok kültür ve sanat etkinliğinin tekrar hayata geçirildiğini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bütün organizasyon ve etkinliklerimizi çok dikkatli şekilde yürütüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla her türlü tedbirin alınması için gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Salgın nedeniyle hayatın her alanıyla ilgili ertelenen organizasyon ve etkinlikler salgının etkisinin azalmasıyla çok sıkı tedbirlere uyularak icra ediliyor. Bu anlamda biz de belediye olarak kültür ve sanat alanına ilgi duyan, bu konuda eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak istedik."