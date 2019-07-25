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Ortahisar'da mahalle yollarında çalışma

27 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle yollarında eş zamanlı olarak asfaltlama, kuru ve yaş betonlama çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

Ortahisar'da mahalle yollarında çalışma, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle yollarında eş zamanlı olarak asfaltlama, kuru ve yaş betonlama çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.
Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karşıyaka ve Gürbulak mahallelerinde asfaltlama, Gündoğdu Mahallesinde ise beton yol çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.
Belediye kurulduğu günden beri yol yapım çalışmalarına ağırlık verildiğini vurgulayan Genç, şu değerlendirmede bulundu:
"Yaptığımız çalışmalar sonucu, bin 800 kilometre olan yol ağımızı yüzde 95 oranında standartlara uygun hale getirdik. Buna rağmen dağlık coğrafi yapıdan, iklim şartlarından, araç trafiğinden dolayı yollarımızda çok çabuk bozulmalar ve yıpranmalar oluyor. Bu tür sorunları düzeltmek ve yollarımızın sağlamlığını artırmak için yağmur suyu kanalları, mazgallar, istinat duvarları yapıyoruz. Dere ve ırmak geçişlerine büyük künkler yerleştirerek yollarımızın iklim ve doğal şartlardan daha az etkilenmesini sağlıyoruz. Enerjimizin büyük bir kısmını yol çalışmalarına ayırıyoruz."
Genç, bu yıl için belirlenen yol hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarına işaret ederek, belediyenin ürettiği 40 bin metreküp asfalt döktüklerini aktardı.
Eksiklikleri tamamlamak için 11 bin metreküp ihaleli beton yol programında da hızlı şekilde ilerlediklerine dikkati çeken Genç, kuru betonda ise mevcut kapasiteleri itibariyle 16 bin 820 metreküp hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.
Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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