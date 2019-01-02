Trabzon
'da, Ortahisar
Entegre Su Projesi
için çalışmalar devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları projenin Ortahisar ilçesi için önemli olduğunu belirtti.
Projenin sahaya tatbik edilmesiyle içme suyundaki kayıp kaçak oranının minimize edileceğini, sık sık yaşanan arızaların ve su kesintilerinin son bulacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, başta enerji olmak üzere birçok alanda ciddi tasarruf sağlanacağını vurguladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırladıkları Ortahisar Entegre Su Projesinin, IPA 2 dönemi kapsamında finanse edilmek üzere Avrupa
Komisyonuna finansman başvurusu yapıldığı anımsatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
"Avrupa Birliği
Delegasyonu üyeleri şehrimize gelerek incelemelerde bulundular. Ardından Brüksel
'de projemizi ve talebimizi değerlendirdiler. Maliyetin önemli bir kısmını Avrupa Komisyonundan hibe olarak talep ettik. Trabzon tarihinin en büyük bütçeli altyapı yatırımı olan projenin, maliyetinin diğer kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ve İLBANK kredisi ile karşılanacaktır."
Gümrükçüoğlu, Ortahisar Entegre Su Projesi ile toplamda 51 mahallenin içme suyu şebekesinin yenileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kapsamda 765 kilometre içme suyu şebekesi inşa edilecek. 26 kilometre isale hattı ile depo ve ilgili terfi merkezlerin inşası ve rehabilitasyonu yapılacak. Pompa istasyonlarının inşası ve rehabilitasyonu da yapılacak. Skada sisteminin kurulması, bunun yanında diğer yapıların ve ekipmanların kurulumu da sağlanacak. Böylece, ilimiz şehir merkezi Ortahisar ilçesinde 51 mahallenin içme suyu altyapısını çok uzun yıllar sorunsuz olarak hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz. 2019 yılı ortalarında yapım ihalesini gerçekleştirerek yine 2019 yılında yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."