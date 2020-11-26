Ortahisar Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımı yapılıyor - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymaklı Mahallesi'nde bulunan giysi mağazasından ihtiyaç sahibi herkes faydalanabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 5 yıl önce hizmete açılan mağazada bu yıl 11 bin, toplamda da 166 bin 943 parça giysi yardımı yapıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı giysi mağazasından yararlanan insan sayısının arttığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Belediye olarak kurulduğumuz günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tuttuk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması için bugüne kadar birçok çalışma yürüttük. Kurduğumuz giysi merkezimizden yılda yaklaşık 6 bin aile istifade ediyor. Giysi merkezimizden din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden herkes yararlanıyor. O nedenle ilçemizde yaşayan herkes göçmen, mülteci, statüsü ne olursa olsun gönül rahatlığıyla merkezimizden istifade edebilir. İhtiyaç sahibi ailelerimize giysi yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Genç, giysilerin hayırseverler tarafından bağışlandığını ve giysilerin yıkanıp ütülendikten sonra vatandaşlara verildiğini vurgulayarak, "Mağazamıza gelen vatandaşlar kendi zevklerine ve bedenlerine uygun giysi ya da ayakkabıyı raflardan beğeniyor. Görevli personelimiz de bunları paketleyip ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediyor. Hem bu giysiler de ziyan edilmeyerek çok anlamlı bir iş için değerlendirilmiş oluyor. Belediyemizden giysi fişi alarak mağazaya giden vatandaşlar her üç ayda bir ihtiyacı olan kıyafeti buradan temin edebiliyor." ifadelerini kullandı.