Yürürken yüzüne mermi isabet etti - Son Dakika
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Yürürken yüzüne mermi isabet etti

30.09.2022 20:48

Ortahisar ilçesinde 2 kişi silahla yaralandı.

Ortahisar ilçesinde 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürürken yüzüne mermi isabet etti - Son Dakika

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