Son Dakika Haberleri: Ortahisar ilçesinin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı
Son Dakika Güncel Ortahisar ilçesinin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı

Ortahisar ilçesinin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı

8 saat önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar 200 binin üzerinde kişiye çipli kimlik kartı verildi.

Ortahisar ilçesinin 3'te 2'si çipli kimlik kartını aldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar 200 binin üzerinde kişiye çipli kimlik kartı verildi.


Trabzon Otahisar İlçe Nufus Müdürlüğü'nce 17 Ekim 2016 tarihinde çipli kimliklerin verilmesine başlanırken, 317 bin 520 nüfusun 200 binin üzerinde kişiye Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verildiği belirtildi.


Ortahisar ilçesinde, şu ana kadar nüfusun 3'te 2'sine çipli kimlik kartı verilirken, geçen yılın Nisan ayından itibaren 29 bin 500 kişiye sürücü belgesi, 8 bin 100 kişiye de umuma mahsus pasaport verildiği öğrenildi.


Öte yandan Otahisar İlçe Nufus Müdürlüğü bir süre önce hizmete giren Ortahisar Kaymakamlık binasında hizmet vermeyi sürdürüyor. - TRABZON

İçişleri Bakanlığı, Ortahisar, Türkiye, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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