Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Ortahisar Belediyesinin Elazığ depremi dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyasında toplanan malzemeler tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Ortahisar'ın yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Ortahisar Belediyesinin Elazığ depremi dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyasında toplanan malzemeler tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Yardım kolilerinin tıra yüklenmesine yardımcı olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kampanyaya iştirak eden bütün vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, tırı Elazığ'a uğurladı.


"Elazığ'ın yanında olduk"


"Millet olarak dayanışma ve yardımlaşma ruhumuzu göstermek için bu yardım kampanyasını organize ettik" diyen Başkan Genç, "Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 41 vatandaşımızı kaybettik, bin 50'nin üzerinde de yaralı kardeşlerimiz var. Evvela vefat eden bütün vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve şehrimizin evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık ve Çevre Bakanımızın çağrılarıyla bu yardım kampanyasını düzenledik. Halkımızın dayanışmasıyla beraber Elazığ'ımızın ve halkımızın yanında olduk. Esnafımız, tüccarımız, siyasetçilerimiz, partilerimizin temsilcileri, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve kıymetli Ortahisarlılar bu konuda duyarsız kalmadılar. ve bunun da bugün bir örneğini ifa etmek üzere yardım tırımızı yola çıkarıyoruz. Tabi, devletimiz bütün imkanlarıyla beraber seferber olmuş durumda. Ama biz de millet olarak yardımlaşma ve dayanışmamızı göstermek için bu kampanyayı organize ettik. Daha ziyade battaniye, kuru gıda ve yorgan gibi özellikle de hava şartlarını dikkate aldığımızda vatandaşlarımızın soğuğa karşı korunaklı hale gelmesi, hem de iaşeleri açısından bu yardım tırımızı hazırladık. ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yola çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.


"Çok duyarlı davrandılar"


Depremin doğal bir afet olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Onun riyasetinde de yardım tırlarını Elazığ'a ulaştırdık. Deprem doğal bir afet... Cenab-ı Allah'ın takdiri... Biz her ihtimale karşı iş makinelerimizi de hazır tuttuk. Acil ihtiyaçlar konusunda Elazığ Valimizle görüştük. Bizler gerekli tedbirleri almakla mükellefiz. İnancımıza göre depremde hayatını kaybedenler şehadet mertebesindedir. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konvoya da katkı sağlayan herkese bir kez daha özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - TRABZON

Ortahisar, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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