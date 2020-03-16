Ortahisar şampiyonluğa göz kırpıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ortahisar şampiyonluğa göz kırpıyor! - Son Dakika Spor

Ortahisar şampiyonluğa göz kırpıyor!

6 saat önce

Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Süper Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak dikkat çekiyor.

Ortahisar şampiyonluğa göz kırpıyor!, System.String[]

Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Trabzon Futbol Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Süper Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak dikkat çekiyor.


Ligin bitmesine iki hafta kala 33 puanla lider durumda ekip, lig ikinciliğini garantiledi. Şampiyonluğun ise favorisi olarak gösteriliyor. Ligde Karşıyaka 30 puanla ikinci, Adıyaman ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.


Takım, önümüzdeki hafta Adıyaman ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin son maçında grup liderliği için kendi evinde Karşıyaka ile mücadele edecek.


Teknik Direktör Adnan Adanur takımın moral ve motivasyonunun en üst seviyede olduğunu dile getirdi. Adanur, "Bu ligde iki grup var. Her iki gruptan ilk ikiye giren takımlar yıl sonunda play-off oynayacak. Play-off'tan birinci çıkan takım Türkiye şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah, takımımız bu başarıyı gösterir... Şampiyonluk için takımımızdan oldukça ümitliyim. Moral ve motivasyonumuz en üst seviyede... Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in maddi ve manevi desteğiyle iki sezondur büyük başarılara imza atıyoruz. Teknik ve sportif anlamda kapasitemizin zirvesindeyiz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Ortahisar İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye şampiyonluğu için 4'lü finalde kırmızı grubun 1. ya da 2.'si ile mücadele edecek. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
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