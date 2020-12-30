Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu 38 bin 432 çağrıya cevap verdi - Son Dakika

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu 38 bin 432 çağrıya cevap verdi

30.12.2020 12:23
Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu 38 bin 432 çağrıya cevap verdi, System.String[]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kurulduğu günden itibaren 38 bin 432 çağrıya cevap verdiğini bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kurulduğu günden itibaren 38 bin 432 çağrıya cevap verdiğini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Vefa Grubu'nun salgın sürecince vatandaşların her türlü ihtiyacını karşıladığı ifade eden Genç, başta ilaç temini, gıda ihtiyacı, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına ulaştırılması gibi birçok çağrıya cevap vererek vatandaşların dertlerine derman olduklarını belirtti.

Genç, belediye olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olağanüstü gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Esnafımıza 600 bin lira yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi 8 bin 500 aileye gıda yardımı gerçekleştirdik. Genel sokağa çıkma yasaklarında hemşehrilerimize toplamda 100 bin ekmek dağıttık. Hastanelerimize düzenli olarak tatlı ve börek ikramında bulunduk. 35 aileye soba, 3 bin aileye giysi ve 150 aileye de kıyafet yardımında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 15 ton kömür, 2,5 ton odun yardımı yaptık. Diğer yandan 215 aileye evde bakım hizmeti sağladık. Gazi ve şehit ailelerine belediye paketi hazırladık."

Sokağa çıkma kısıtlamalarından büyük oranda etkilenen engelli ve yaşlılara evde tıraş hizmeti verildiğini dile getiren Genç, "Ortahisar Kent Konseyi ve belediyemiz işbirliğiyle 70 kuaför ve berberimizle birlikte 35 gün boyunca toplamda 230 engelli ve yaşlı vatandaşımıza evde tıraş hizmeti vereceğiz. Projemiz devam ediyor. Engelli ve yaşlılarımız bu hizmetimizden son derece memnun kaldılar. Ayrıca, yaşlı ve bakıma muhtaç hemşehrimize ve evinde karantinada olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1000 adet hijyen seti dağıttık." diye konuştu.

Genç, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için birçok proje yürüttüklerini, bu süreçte 381 öğrenciye uzaktan eğitimle dershane hizmeti verildiğini ve uzaktan eğitime destek olmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 250 bin lira yardımda bulunduklarını vurguladı.

Vatandaşların yaşadığı sıkıntı ve sorunları bizzat yerinde dinlediklerini aktaran Genç, koronavirüs tedbirleri kapsamında 37 bin 772 iş yerini de denetledikleri sözlerine ekledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu 38 bin 432 çağrıya cevap verdi - Son Dakika


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