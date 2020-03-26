Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ediyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesinin, Ortahisar Kaymakamlığı ile birlikte hayata geçirdiği "Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu" sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti.

Grupta, belediyeden 36 personelin yer aldığını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinden 20, Emniyet Müdürlüğünden 24 arkadaşımız ile ekip anlayışıyla grubumuz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların 112, 155 ve 156 nolu telefonlara ilettikleri talepler çok hızlı bir şekilde değerlendirilerek hemen anında ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sağlık, ilaç ve gıdayla ilgili taleplerini karşılıyoruz. Yaşlılarımızın maaşlarının çekilmesiyle ilgili taleplerini de yerine getiriyoruz. İnşallah kısa zamanda hem ülkemiz hem bütün insanlık bu salgını atlatır."

Genç, herkese "evde kal" çağrısında bulundu.