Son Dakika Haberleri: Ortak Akılla Yarınlara Sivas Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı

Ortak Akılla Yarınlara Sivas Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı

2 saat önce

Sivas'ta geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen "Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas çalıştayı" için talep ve öneriler doğrultusunda alınan kararların sonuç raporu açıklandı.

Ortak Akılla Yarınlara Sivas Çalıştayı Sonuç Raporu Açıklandı, System.String[]
Sivas'ta geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen "Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas çalıştayı" için talep ve öneriler doğrultusunda alınan kararların sonuç raporu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bugün Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Toplantı salonunda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında ki toplantıya ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ayhan, İki buçuk aylık çalışmanın son virajına gelindiğini belirterek," Raporumuzu hazırladık. Bununla ilgili kısa bir bilgi notu vererek nihai sonuç metinini de kamuoyu ile arkadaşlarımız paylaşacaklar. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz aynı şehirde yaşayan tüm sosyal kesimlerin yaşadıkları bölgenin beklenti ve sorunlarının bunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcı yönetim anlayışıyla tespit edilerek planlayıcı ve uygulayıcı tabanın görüşlerini yansıtmak amacıyla 'Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas Çalıştayı' düzenledik. Çalıştayın Sivas ilinin eğitim-öğretim, gençlik, kültür, turizm, sağlık spor hizmetleri, sosyal hizmetler, sanayi, hizmet, tarım, alt yapı ve çevre ve şehirleşme alanlarına ait yaşama sorunları ile ilin bu alandaki potansiyel ve fırsatlarını kısa uzun vade yapılaması talep etikleri, hususların tamamı hakkında görüşler alınmıştır." diye konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Hasan Canpolat, Sivas, Güncel
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