Üye Girişi
Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı - Son Dakika

Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı

04.08.2021 10:42

Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak.

Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak. 'H' şeklinde planlanan yeni binada 4 fakülte dekanlığı ve ortak derslikler yer alacak. 2022 yılının kasım ayında tamamlanması planlanan Derslik ve Merkezi Birimler Binası Manisa'da parasal anlamda en büyük yatırımlardan birisi olarak dikkat çekiyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Derslik ve Merkezi Birimler Binasının temel atma töreni üniversitenin Muradiye'deki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Azmi Açıkdil, eski bakanlardan ve Üniversite Vakfı Başkanı Rıza Akçalı, rektör yardımcıları, ilçe belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Üniversitemiz salgın sürecinde yaşanan bütün aksaklıklara rağmen üzerine düşenleri fazlasıyla yapmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde yayımlanan istatistikler içerisinde devlet üniversiteleri arasında 6., bölgemizde de birinci durumdayız. Başarının altında imzası bulunan başta bilgi işlem çalışanlarını ve bu sürece katkı sağlayan tüm idarecilerimizi ve şuan burada bulunamayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Binamızın güzel bir hikayesi var"

Temeli atılan binanın aslında ilk olarak 2 fakülte olarak tahsis edildiğini kaydeden Rektör Ataç, "Bu temelini atacağımız Merkezi Derslik ve 4 fakülte binasının çok güzel bir hikayesi var. Bugün temelini atacağımız, yarın yavrularımızın okuyacağı eğitimli insanların yetişeceği bu bina 2 fakülte binası olarak Strateji Daire Başkanlığı tarafından bize tahsis edilmişti. Şuan burada bulunan Yapı İşleri Daire Başkanlığının güzide çalışanları ve görev alan idareci arkadaşlarımızla baş başa vererek 2 fakülte binasından nasıl 4 binayı nasıl çıkarırızın gayretiyle bugünkü noktaya ulaştık. Dikdörtgen bir planla her köşeye bir fakülte dekanlığı planlayarak diğer bölgeleri ortak planlayarak şuan burada bize değer verip dinleyen dönemin Strateji Daire Başkanı ve dönemin Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'a teşekkür ediyoruz. Yüzde 20'lik bir artışla 4 fakülte binasına çıkardık Üniversitemiz 2 fakülte binası yerine aynı anda 4 fakülte binası kazanmış olacak. Eğitimi çok önemsiyoruz. Bugün bu açılışı ülkemizi saran yangınların gölgesi altında gerçekleştiriyoruz. Yangınlarda yitirdiğimiz vatandaşları rahmetle anıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu amfilerde bu dersliklerde başta insana saygı duyan, insanı seven, yaratılmış her bir canlıyı seven, her bir bitkiyi, ağacı seven ve saygı duyan bireylerin yetişmesi sizin duyarlılığınız çok önemli. Bugün hep söylüyoruz ciğerimiz yanıyor yüreğimiz yanıyor. Çevreye duyarlı insana duyarlı bireylerin yetişmesi başta aileler ve siz bu sürece katkı sağlarsanız bu binalar o zaman anlam kazanır." diye konuştu.

Rektör Ataç konuşmasının sonunda binanın 2022 yılının kasım ayında bitirilmesinin planlandığını söyledi.

"Türkiye'nin geleceğine atılmış bir temel"

Temeli atılan binanın önemli bir eğitim merkezi olacağına dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "Manisa üreten bir şehir, hem sanayisiyle hem tarımıyla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri. Bu üretimin de sürekliliğinin olması ve gelişme hızının devam etmesi bu sektörlere hem sanayiye hem tarıma insan yetiştirmemizle lazım. Burada üniversitemizin ve diğer eğitim kurumlarımızın önemi ortaya çıkıyor. Bugün 4 fakülte binamızı bünyesine alacak olan hizmet binasının temelini atıyoruz. Buradan mezun olacak gençlerimiz okulu bitirdikten sonra hem Manisa'da hem de Türkiye'nin diğer bölgelerinde önemli hizmetlerde bulunacaklar. Bugün atacağımız temel Türkiye'nin geleceğine atılmış bir temeldir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde birçok sektör sendeye uğradı bunun hepimiz farkındayız. Bu anlamda bu yatırım ilimizdeki parasal anlamda en büyük yatırımlardan biridir bunun da altını çizmek istiyorum."

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Binasının temeli atıldı.

Tek bina 4 fakülte

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde inşasına başlanan MCBÜ Derslik ve Merkezi Birimler Binası 15 bin 500 metrekare alanı kapsayacak alanda inşası gerçekleşecek. Binada, 4 fakülte ve dekanlık binaları, 1 konferans salonu, 1 kütüphane, 5 bilgisayar laboratuvarı, 4 amfi, çeşitli büyüklüklerde 82 derslik, 1 kafeterya, 4 arşiv odası ve 162 idari personel odası bulunacak.

Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı
Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı
Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı
Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu 11:45 Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz 11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı 11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 11:37 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı 11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı 11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi 11:08 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim 10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Son Dakika Haberleri
11:41 BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak
11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı
11:36 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı
11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
11:06 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı
10:56 Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor
10:53 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı         
11:54
Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş         
11:45
BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak         
11:41
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
11:29
Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi.         
11:19
Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
11:10
Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım         
11:05
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 12:29:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement