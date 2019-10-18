Son Dakika Haberleri: “Ortak altyapı memleket meselesi”
Son Dakika Ekonomi “Ortak altyapı memleket meselesi”

“Ortak altyapı memleket meselesi”

1 saat önce

25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da resepsiyon düzenleyen Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunu vurguladı.

“Ortak altyapı memleket meselesi”, System.String[]

25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da resepsiyon düzenleyen Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunu vurguladı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Resepsiyon, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:02 
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