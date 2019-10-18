“Ortak altyapı memleket meselesi”
1 saat önce
25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da resepsiyon düzenleyen Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunu vurguladı.
25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da resepsiyon düzenleyen Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:02
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