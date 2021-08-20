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Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek - Son Dakika

Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek

20.08.2021 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in düzenlediği ortak basın toplantısında yaşanan tercüme skandalı olay yarattı. Abiy Ahmed'in konuşmasında geçen Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ortak basın toplantısı düzenledi. Etiyopya Başbakanı Ahmet konuşmasında, "Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut dönüşümcü liderliğine kadar Türkiye'nin ulus inşasında örnek olduğunu ve her yönden istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

TERCÜMAN, ATATÜRK'ÜN ADINI SÖYLEMEDİ

Eş zamanlı tercüme yapan Cumhurbaşkanlığı tercümanı ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını söylemeyerek, "Son derece büyük reformist olan ve karizmatik liderinden bu yana, mevcut liderliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, son derece önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli her alanda büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA GÖREV VERİLMEYECEKMİŞ"

Yaşanan tercüme skandalı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Konuyu Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir. Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok. Nitekim dışarıdan temin edilen bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş" sözlerine yer verdi.

Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek - Son Dakika


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