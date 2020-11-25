"Ortak Değer Karadeniz, Dünya Nefes Alsın" Projesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği ile Europe And We Derneğince yürütülen "Ortak Değer Karadeniz, Dünya Nefes Alsın" projesi sürüyor.

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Üzeyir Onur Koçtürk, AA muhabirine, proje kapsamında Kırklareli ve Bulgaristan'daki deniz çayırlarının koruma altına alınmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki körfezin ve Bulgaristan Burgas körfezindeki sualtı çalışmalarının tamamlandığını belirten Koçtürk, sismik sonar yöntemi ve dalgıç ekiplerinin çalışmalarıyla tarama yapıldığını söyledi.

Su altında bulunan deniz çayırlarının yerlerinin tespit edildiğini kaydeden Koçtürk, şunları kaydett,:

"Karadenizde ilk defa yapılan çalışmalar sonucunda burada da deniz çayırlarının olduğunu bilmek sevindirici. Bu proje ile İğneada ve Burgas körfezlerinde bir tarama ve yer tespiti çalışması yaptık. Bu projenin devamı olarak farklı bölgeleri araştırıp deniz çayırlarının türlerini de tespit etmek istiyoruz.

???????Yapılan çalışmalar, kısa zaman içinde commonvalueblacksea.org adresinden takip edilebilecek. İnternet sitesinden girilebilecek olan bir uygulama sayesinde araştırma sonuçları harita üzerinden herkes ile ücretsiz paylaşılabilecek."