"Ortak Değerimiz Ahmet Ağaoğlu" Konferansı'nda AA'ya plaket

Anadolu Ajansı'nın (AA) hazırladığı "Ahmet Bey Ağaoğlu: Türk Dünyasının Mücadelesine Adanan Bir Ömür" belgeseli, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen "Ortak Değerimiz Ahmet Ağaoğlu" konulu konferansta ilk kez gösterildi.

Azerbaycan'da doğan, ömrünün büyük bölümünü Türkiye'de siyaset ve düşünce dünyasına katkı sunarak geçiren siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun doğumunun 150'nci yıl dönümü vesilesiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Ortak Değerimiz Ahmet Ağaoğlu" Konferansı düzenlendi.

Konferansa, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ile Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından başlayan konferansta, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Özen, Ankara Hukuk Mektebi kurucularından Ağaoğlu'nun 94 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte fakültenin açılışında yer aldığı günü anlattı ve o günkü heyecanı fakültenin hala taşıdığını vurguladı.

"Ortak değerlerimiz bizi geleceğe taşıyacak"

Yargıtay Başkanı Cirit, burada yaptığı konuşmada, "Can Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak bir kültür, ortak bir değer, ortak bir tarih vardır. Nasıl Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Bey Ağaoğlu bizim için bir değerse ve ortak kültürü yansıtıyorsa, Mustafa Kemal Atatürk de Azerbaycan için bir değerdir. Bu ortak değerlerimiz bizi geleceğe taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya durdukça Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının devam etmesini ve Karabağ'ın bağımsızlığına kavuşmasını dileyen Cirit, "Karabağ ve Hocalı'da uygulanan soykırımı maalesef dünyaya anlatamadık. En çok soykırıma uğrayan ülke özellikle 1912 Balkan Savaşı ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bizim milletimiz olmuştur." diye konuştu.

"Atatürk'ün yanında duran gerçek bir aydın"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ağaoğlu'nu "Hem kavgadan kaçmayan, gözünü budaktan esirgemeyen bir kahraman, hem de Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında dimdik duran gerçek bir aydın." sözleriyle anlattı.

Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Bağırov da yaptığı konuşmada Ağaoğlu'nun iki ülkeye kattığı değerin altını çizdi.

AA'nın hazırladığı belgeselin ilk gösterimi yapıldı

Konferans kapsamında, doğumunun 150'nci yıl dönümü vesilesiyle AA'nın hazırladığı, Ağaoğlu'nun hayatını anlatan kısa belgesel gösterildi.

Belgesel gösteriminin ardından, program Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Guliyev, Prof. Dr. Ali Birinci ve Doç. Dr. Cavid Abdullahzade'nin söz aldığı panelle devam etti.

Konferansın sonunda, hediye ve plaket takdimi yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu'na, AA'nın "Ahmet Bey Ağaoğlu: Türk Dünyasının Mücadelesine Adanan Bir Ömür" adlı belgesel çalışması dolayısıyla plaket takdim edildi.

AA'nın "Ahmet Bey Ağaoğlu: Türk Dünyasının Mücadelesine Adanan Bir Ömür" belgeseli

Ahmet Ağaoğlu'nun hayatını anlatan videoda, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev, Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev, Doç. Dr. Mehmet Ufuk Özcan ile Ahmet Ağaoğlu'nun adını taşıyan torunu Ahmet Ağaoğlu yer aldı.

Çekimleri ve kurgusu AA'nın Ankara, İstanbul, Bakü, Budapeşte, Adana ekiplerince yapılan kısa belgesel film, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Çapar Tarih Dergisi'nin Editörü Dilgam Ahmad iş birliğinde hazırlandı.

Belgesel, AA YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.