Ortak devriye başladı
7 saat önce
MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."
(İHA)
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