Son Dakika Haberleri: Ortak devriye başladı
Son Dakika Güncel Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

7 saat önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

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MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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