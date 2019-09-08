Son Dakika Haberleri: Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü
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Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü

33 dakika önce

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi.

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi. Silahlı teröristler sınıra yakın bölgede görüntülendi.

Türkiye ile ABD'nin Güvenli Bölge oluşturma çalışmaları kapsamında PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristler sınırda görüntülendi. Teröristler mevzilere gidip gelirken eline dürbün alan bir teröristin Türkiye tarafını gözlediği görüldü.

ABD ile Türkiye bugün Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirmişti. Devriye öncesi teröristler örgüte ait bez parçalarını indirmişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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