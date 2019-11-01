Son Dakika Haberleri: Ortak devriye tamamlandı
Son Dakika Güncel Ortak devriye tamamlandı

Ortak devriye tamamlandı

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Ortak devriye tamamlandı, System.String[]

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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