Son Dakika Haberleri: Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı
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Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesi üzerinde uçtu.

Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesi üzerinde uçtu. Bu sırada iş makineleri ile hendek kazan teröristler ise paniğe kapılarak çalışmayı durdurdu.
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı. Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKK/PYD'li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu. Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

Görüntü Dökümü
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Kepçe ile tünel kazan teröristler
Resulayn'de helikopterle ile yapılan ortak devriye
Kazı alanında uçan helikopterler
Teröristlere ait kepçe
Kazı alanında yapılan alçak uçuşlar
Rasulayn semalarında helikopterlerin ortak devriyesi
Genel görüntü detayları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
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