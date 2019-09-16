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Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı

1 saat önce

Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktıSuriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKKPYD...

Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Resulayn ilçesi üzerinde uçtu. Bu sırada iş makineleri ile hendek kazan teröristler ise paniğe kapılarak çalışmayı durdurdu.

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı. Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKKPYD'li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu. Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:02 Kaynak: DHA
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