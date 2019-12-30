Ortak fiber altyapı ve 5G teknolojileri 2020'nin ana gündemi olacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Sektörde 2020 yılında en çok konuşulacak konuların başında ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin gelecek. Operatörler arasındaki rekabet, altyapıda değil üstyapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerek. Ortak fiber altyapı konusunun 2020 yılının çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

Erkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin ve sektörün 2019 çalışmaları ile 2020 planlarını paylaştı.

Telekomünikasyon sektörü için 2019 yılının oldukça yoğun geçtiğini belirten Erkan, bu yılın en çok öne çıkan gündemlerinin başında teknoloji şirketlerini de içine alan, dünyada yaşanan ticaret savaşları olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin, teknolojide yerli ve milli olmanın önemini ortaya çıkardığına işaret eden Erkan, Türkiye'de sektörün yerliliği ve milliği konusunda önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Erkan, özellikle 2019 yılının başında sektörün önemli etkinliklerinden GSMA'da yerli ve milli baz istasyonu ULAK için 2 bin 650 adet sipariş verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sözleşmeyi Barselona'da imzalayarak tüm dünyanın ilgisini de yerli ve milli ürünlerimize çektik. Öte yandan Turkcell olarak 25 yılımızı kutladığımız 2019 yılında 1300'e yaklaşan Ar-Ge mühendisimizle tüm dünyada da kullanılan yerli ve milli dijital servisler geliştirmeye devam ettik. Verimize sahip çıkmak için yaptığımız veri merkezi alanındaki yatırım ve çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürdük.

Kasım ayı başında Ankara'da Türkiye'nin en büyük veri merkezini hizmete açtık. Gebze ve İzmir'in ardından uluslararası standartlara sahip Ankara'daki bu yeni nesil veri merkezlerimize gelecek yıl bir yenisini daha Çorlu'da eklemeyi hedefliyoruz. Bu sayede veri merkezlerine yaptığımız yatırımların miktarı 2 milyar TL'yi aşmış olacak."

- "Türkiye, ekonomik gücü açısından dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor"

Yaşanan ekonomik gelişmelerin sektöre etkisine değinen Erkan, Türkiye'nin, ekonomik güç açısından dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Erkan, 2020 yılı ekonomik göstergelerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomimiz üzerindeki belirsizlik ve risklerin azaltılması yönünde önemli adımlar atıldı. Son aylarda açıklanan rakamlara bakacak olursak enflasyonda bir düşüş gözlemliyoruz. Faiz oranlarında yaşanan düşüşün de ekonomik hareketlenmeye pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda 2020'de ekonomik göstergelerin olumlu seyretmeye devam edeceğini ve ekonomik büyümenin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bu durum sektörümüze de olumlu yansıyacak. Telekomünikasyon sektörü olarak enflasyonu geriye çeken bir paya sahibiz. Biz geleceğe iyimser bakıyoruz.

- Mevcut fiber altyapı, 5G'ye geçiş için yeterli değil"

Murat Erkan 2020 yılının sektör beklentilerine de değindi. 2020 boyunca en çok fiber altyapı yatırımlarının gündemde yer almasını beklediklerini belirten Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya verdiği öneme dikkati çekti.

Türkiye'de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu bildiren Erkan, şunları söyledi:

"Ama bu yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ile önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek 5G'ye geçiş için yeterli değil. O nedenle, fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Bunun için gereksinim duyduğumuz fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre.

Fakat burada kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına da dikkat etmemiz gerek. Bu fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa 15 - 16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz."

Fiberde ortak altyapıya geçişin dünyada başarılı örneklerinin bulunduğunu anlatan Erkan, bu amaçla kurulacak ortak bir şirketin dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekeceğini dile getirdi.

Erkan, "Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da verdiği desteğin, bu konuda 2020 yılında ülkemiz için olumlu bir şekilde çözüm sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- "Techfin'de büyük fırsat görüyoruz"

Turkcell'in 2019 yılında ağırlık verdiği alanlara ve 2020 senesinde yapılması planlanan çalışmalara değinen Erkan, 2019'un üçüncü çeyreğinde 500 bini aşkın yeni müşteri kazandıklarını anımsattı.

Türkiye'deki toplam abone sayımlarının 37,3 milyona ulaştığını hatırlatan Murat Erkan, finansal sonuçlarda yakaladıkları başarının altını çizdi.

Erkan, "Techfin", "Dijital İş Çözümleri" ve "Dijital Servisler" olmak üzere, 2019 yılı başında belirledikleri üç stratejik odak alanındaki çalışmaları 2020'de sürdüreceklerini söyledi.

Techfin'de büyük fırsat gördüklerine dikkati çeken Erkan, şu bilgileri verdi:

"2020 boyunca Paycell'i yeni entegrasyonlarla büyütmeye devam ederken Financell ile teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen KOBİ ve ticari müşterilere finansman desteği sunmaya odaklanacağız. Dijital İş Çözümleri şirketimiz ile kurumsal müşteriler için yenilikçi yaklaşımlar sunmaya devam edeceğiz. Onların dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olacağız. Yine 2020'de dijital servisler alanında da tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızın daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Tüm bunların yanı sıra yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. 5G, yapay zeka, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojileri odaklanacağımız konular arasında yer alacak."

- "Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi ülkelerden biri olması için çalışıyoruz"

Murat Erkan, Turkcell'in 5G çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi ülkelerden biri olması için çalıştıklarına dikkati çeken Erkan, 2019 yılında 5G alanında ilkleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Yürütülen çalışmalardan bahseden Erkan, uluslararası kuruluşlarda da aktif biçimde rol alarak 5G konusunda Türkiye'nin adını başarıyla temsil etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Erkan, yakın zamanda Turkcell'in 5G alanında yürüttüğü 2 Ar-Ge projesinin daha Avrupa Komisyonu'nun 5G çalışması "Horizon 2020" kapsamında destek almaya hak kazandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren destek alacak bu projelerimizden ADACORSA Projesi Drone Haberleşmesi üzerine 5G'li çözümler geliştirecek. Bu projenin diğer ortakları arasında TAI, TÜBİTAK gibi Türkiye'den iş ortakları da yer alacak.

Destek almaya hak kazanan BEYOND5 adlı ikinci projemizde ise inşaat sahasındaki faaliyetlere yönelik olarak güvenlik ve verimliliği artırmak amacıyla tasarlanan 5G-destekli bir otonom araç çalışması yapılacak."

- "Dijital servislerimizin gelirini 2,5 kat artırarak, uluslararası alanda dijital servislerimizle büyümeyi planlıyoruz"

Sektörün ve Turkcell'in 2020 hedef ve beklentilerinden de bahseden Erkan, Turkcell olarak operasyonel ve finansal açıdan güçlü büyümeye devam ettiklerine işaret etti.

Erkan, gelecek üç yıla dair hedeflerini duyurmak üzere hem Türkiye'de hem de yurt dışında yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterimizi odağımıza alarak gözden geçirdiğimiz yeni stratejimiz önümüzdeki dönemde gücümüze güç katacak. Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefimizi yüzde 13-16 aralığında belirledik. Ayrıca, faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefimizi ise yüzde 39-42 aralığına çıkardık. Faiz vergi öncesi kar (FVÖK) planlamamız ise yüzde 18 - 21 aralığında. Yine gelecek üç yıldaki diğer önemli hedefimiz de müşteri sayımıza her yıl 1 milyon yeni müşteri eklemek.

Ayrıca öncelikli odak alanlarımız olan dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında pazarda bir numara olmayı hedefliyoruz. Dijital servislerimizin gelirini 2,5 kat artırarak, uluslararası alanda dijital servislerimizle büyümeyi planlıyoruz. Şirket olarak üstün teknolojik altyapımız için son 5 yılda o günkü kurlar ile hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde daha yatırım hedefimiz bulunuyor."

Murat Erkan, sektörde 2020 yılında en çok konuşulacak konuların başında ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin geleceğini dile getirdi.

Erkan, "Endüstri 4.0'ın temel harçlarından biri olan 5G'ye geçiş için fiber altyapının ülke çapında yaygınlaşması ve baz istasyonlarının fiber ağlarla birbirine bağlanması da olmazsa olmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıktığının bir kez daha burada altını çizmek isterim. Dolayısıyla ortak fiber altyapı konusunun 2020 yılının çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.