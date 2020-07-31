Ortak hayallerin peşinde, İzmir'den Londra'ya uzanan başarı - Son Dakika

Ortak hayallerin peşinde, İzmir'den Londra'ya uzanan başarı

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tanışıp, 7 yıldır ortak fikirler ve ortak hayallerle yol alan Tutku ve İbrahim Enis Özkan çifti, Londra'da sahip oldukları hukuki ve ticari danışmanlık şirketi ile başarı örneği sergiliyor.

Ortak hayallerin peşinde, İzmir'den Londra'ya uzanan başarı, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tanışıp, 7 yıldır ortak fikirler ve ortak hayallerle yol alan Tutku ve İbrahim Enis Özkan çifti, Londra'da sahip oldukları hukuki ve ticari danışmanlık şirketi ile başarı örneği sergiliyor.

Yaşar Üniversitesinde aldıkları iyi derecede İngilizce eğitim ile uluslararası hukuk alanında kariyer yolculuğunu sürdüren başarılı Tutku ve İbrahim Enis Özkan çifti, "Şu anda şirketimizi geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yakında Büyük Britanya'da avukatlık yetkimizi kazanarak uluslararası hukuk alanında bir hukuk bürosu olma hedefindeyiz. Türk gencinin çalışma azmini uluslararası alanda göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında mezun olan İbrahim Enis Özkan, aynı yıl İngiltere Brunel Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansa başladı. Eşi gibi Yaşar Üniversitesinden 2017 yılında mezun olan Tutku Özkan ise 1 yıl Türkiye'de avukatlık stajını yapıp, 2018 yılında barodan aldığı izinle City University of London'da Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansa başladı.

25 yaşında şirketi kurdu

Bu dönemde Londra'yı, iş imkanlarını ve uluslararası alanda işler yapabileceğini keşfettiğini anlatan Enis Özkan, "Açıkçası, Türkiye'de hukuk okuyan birinin yabancı dile ihtiyaç duymayacağı ve klasik avukatlık yapmak için bir an önce mesleğe atılmasının faydalı olduğundan bahsedilir. Ancak okulumuzun İngilizce seçmeli dersleri ile hukukun uluslararası alanda da uygulanabileceğini gördükten sonra fikrim gelişti. Üniversitede bana destek veren akademisyenlerin ve çevremin olumlu telkinleriyle uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans eğitimi için Londra'ya geldim. Tezimi 'Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa'da karşılığı olan GDPR' üzerine yazdım. Londra'da eğitimim ve ardından elde ettiğim deneyimler, kendi işimi kurma arzusu ve Tutku'nun yoğun desteğiyle 25 yaşımda TEN Legal Limited adlı şirketi kurdum. Eşimin yüksek lisansı bitirip şirkete katılmasıyla beraber çok daha güçlenerek ilerlemeye başladık. Şu anda genel olarak yatırımcı vizeleri, Ankara Anlaşması vizeleri, uluslararası ticari sözleşmeler ile ilgili olarak Türk ve Britanyalı firmalara ticari temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

"Hem hayatımızı hem işimizi birleştirdik"

Yüksek lisans eğitimi boyunca aldığı derslerden uluslararası sözleşmelere olan ilgisini fark edip tezini 'Dünya Ticaret Örgütü kapsamında uygulanan tarifeler ve ulusal güvenlik istisnası' ile ilgili yazdığını belirten Tutku Özkan ise "2019 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Londra'da iş tecrübesi kazanmak adına Ronald Fletcher Baker LLP'de kısa bir süre ücretsiz çalışma imkanı buldum. Öğrenciyken kurumsal bir şirkette çalışmaktan ziyade kendi işimi yapmak istediğimi fark etmiştim. Hem kişilik yapım hem de aileden gelen alışkanlıklar Enis ile oldukça örtüştü ve sonucunda hem hayatlarımızı hem de işlerimizi birleştirme kararı aldık" diye konuştu.

"Türk gencinin çalışma azmini göstermek istiyoruz"

Bu yıl hayatlarını birleştiren Özkan çifti, yurtdışında Türkiye'yi temsil ediyor olmanın kendileri için en büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Özkan çifti gelecek hedeflerini şöyle anlattı: "Lisansımızı tamamlayıp avukatlık ruhsatlarımızı alıp, ardından yüksek lisansımızı da bitirdikten sonra ara vermeden kendi şirketimizi kurma kararı aldık. Küçük ve emin adımlarla ilerleyip karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Her zaman hazır ve donanımlı olarak devam edeceğimiz iş hayatımızda Türk gençlerinin yeteneklerini ve çalışma azmini uluslararası alanlarda göstereceğimize inanıyoruz. Bunun için en önemli adımlardan biri olan İngiltere'de yetkin avukat olma adına QLTS sınavına hazırlanıyoruz. Yakında Büyük Britanya'da avukatlık yetkimizi kazanarak faaliyet alanımızı artırmayı ve uluslararası hukuk alanında başarılı işlere imza atan bir hukuk bürosu olma hedefindeyiz. Yurtdışında yaşayan Türkler olarak ülkemizi temsil ediyor olmak bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Gelecek hedefimiz hem Türkiye'de hem de İngiltere'de yetkili avukatlar olarak iki ülke arasında özellikle anlaşmalar alanında hukuki ve ticari danışmanlık yapabilmek." - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Enis Özkan, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ortak hayallerin peşinde, İzmir'den Londra'ya uzanan başarı - Son Dakika
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