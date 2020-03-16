Ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Gümüşhane ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane Belediyesi ekiplerince halkın yoğun olarak kullandığı ibadethane, park, otobüs durakları ile yaşam alanları dezenfekte ediliyor.

Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığının önemine işaret edilerek, ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerin en üst seviyede alınacağı kaydedilen açıklamada, "Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşehrilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir." ifadesine yer verildi.