Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Temizlik çalışmalarından detaylar Durakların, bankamatiklerin, camilerin ilaçlanmasından detaylar Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor BOLU - Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse...

Temizlik çalışmalarından detaylar

Durakların, bankamatiklerin, camilerin ilaçlanmasından detaylar Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

BOLU - Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Ekipler, parklarda, otobüs terminalinde, duraklarda, bankamatiklerde, camilerde ilaçlama gerçekleştirdi.

Bu bölgelerde günlük yapılan ilaçlamaların dışında, kapalı duraklara el dezenfeksiyon aparatları yerleştirildi.

Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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