Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

25 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ta kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ta kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Koronavirüse karşı tedbir kapsamında yoğun olarak kullanılan alanlar dezenfekte edilen kentte, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddelerde gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.

Daha çok belli yaşın üzerinde ve rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha çok risk altında olduğunu dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzur evleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız.Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
17:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü
17:02 İlkadım'da 'korona virüsü' tedbirleri
17:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
17:01 Doktorlara bayram ziyareti
17:01 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:04:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]