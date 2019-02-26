Ortak Para Birimi Euro En Fazla Almanya'ya Kazandırdı

AVRUPA Politikaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, AB üyelerinin ortak para birimi Euro'ya geçmesinden en fazla Almanya fayda sağladı.

AVRUPA Politikaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, AB üyelerinin ortak para birimi Euro'ya geçmesinden en fazla Almanya fayda sağladı. Araştırmada ortak para birimine geçilmemiş olsaydı Euro bölgesi ülkelerinin bugün ulaşacağı milli gelir hesaplanarak 2017'nin verileriyle kıyaslandı.



Buna göre Almanya kişi başı Euro'nun hayata geçirildiği 1999'dan 2017'ye kadarki süreçte, ortak para biriminin olmadığı senaryoya göre toplamda 23 bin Euro daha fazla refah elde etti. Bu süreçte milli gelir olarak da toplamda 1,9 trilyon Euro daha fazla zenginlik elde etti. Bir başka karlı ülke Hollanda'da ise 1999-2017 arasında kişi başı toplamda 21 bin Euro daha fazla refah sağlandı. Ortak para birimi, faiz oranlarının düşük olması nedeniyle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde yatırım patlamasına neden oldu. Araştırmaya 19 Euro bölgesi ülkesinden sekizi dahil edildi.



EURO'NUN KAYBEDENLERİ



Araştırmaya göre Yunanistan'da büyük bir değişiklik yok; ortak para birimi bu süreçte ülkenin milli gelirine toplamda 2 milyar euro, kişi başına ise sadece 190 euro katkı sağladı. Ortak para birimine geçilmesinden en fazla zarara uğrayan ülke İtalya, hesaplamalara göre toplamda 4,3 trilyon Euro daha az refah elde etti. Bu da kişi başına toplamda 73 bin Euro'ya tekabül ediyor. Fransa ise kişi başına 55 bin Euro, milli gelir olarak toplamda yaklaşık 3,6 trilyon Euro zararda. Portekiz, Belçika ve İspanya ise kişi başına toplamda sırasıyla 40 bin, 6 bin 300 ve 5 bin Euro daha az refah elde ettiler. Araştırmaya göre bazı ülkelerde refah düzeyinde düşüş yaşanmasının en büyük nedeni uluslararası rekabetten zarar görmeleri. 20 yılı geride bırakan Euro 340 milyon insanın kullandığı, ABD Dolarının ardından dünyada en çok rezerv edilen ikinci para birimi konumunda.

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