Son Dakika Haberleri: Ortak Paydalarımıza Zarar Verecek Cümle Kullanmamalıyız"

Ortak Paydalarımıza Zarar Verecek Cümle Kullanmamalıyız"

1 saat önce

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, "Biz biliyoruz ki bu ülkede yaşayan insanların büyük ortak paydaları var. Bu ortak paydalarımıza zarar verecek cümle kullanmamamız lazım." dedi.

Ortak Paydalarımıza Zarar Verecek Cümle Kullanmamalıyız
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, "Biz biliyoruz ki bu ülkede yaşayan insanların büyük ortak paydaları var. Bu ortak paydalarımıza zarar verecek cümle kullanmamamız lazım." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Beypazarı ilçesindeki Hanlar Önü Meydanı'nda halka hitap eden Doğan, siyasette herkesin hür iradesiyle istediği tercihte bulunmasına inandıklarını söyledi.

Kimsenin 4 gün sonra yapacağı tercihten dolayı asla ötekileştirilemeyeceğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki bu ülkede yaşayan insanların büyük ortak paydaları var. Bu ortak paydalarımıza zarar verecek cümle kullanmamamız lazım. Çünkü bugünün yarını var, yani 1 Nisan'ı var. Yetmedi biz inanıyoruz ki ahiretimiz var ve ahirette herkes attığı her adımın aldığı her nefesin mutlaka hesabını verecektir."

Saadet Partisi Beypazarı Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir ise ilçede 3 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek, projeleri hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

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