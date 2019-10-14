Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Antalya'da 11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında "Ortak Paylaşım Forumu" düzenlendi.



Foruma, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ, DİSK, Hak-İş ve TİSK Genel Başkanları, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bu konfederasyonlara bağlı tüm sendika başkanları katıldı. Forumun ikinci gününde açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 milyon 100 bin civarında üyesi, 81 il temsilcisi, beş bölge temsilcisi, 35 genel başkanı ve 400 şube başkanı bulunan bir teşkilat olduklarını söyledi.



Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Atalay şunları kaydetti:



"Güvenlik güçlerimizin ayağına Allah taş değdirmesin. Bu film bin yıldır devam ediyor. Bu ülke varsa, sendika, dernek, oda, kitle örgütleri var. Çalışma hayatının tüm paydaşları burada. Dünyadaki sendikal örgütlerin temsilcileri burada. Onun için biz kimseye gidip, 'Senin ülkeni işgal edelim' demiyoruz. 30 senedir süren süreç var. Bunun bedelini işçi, ülke ödüyor, canımızla paramızla ödüyoruz. Dünyada bazı ülkeler de bunlara her türlü desteği vermeye devam ediyor. En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıranlar, bu meseleyle ilgili duyarlı olurlarsa hem onların hem ülkenin hem çalışanların menfaatine olur. Çünkü terör biterse daha rahat hareket ederiz." - ZONGULDAK