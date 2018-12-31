Son Dakika Haberleri: Ortak projeler geliştirilecek

Ortak projeler geliştirilecek

48 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:15 

Ekonomi
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