Ortak projeler geliştirilecek
48 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye
Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:15
Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu
Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu
HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı