Son Dakika Haberleri: "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" Ankara'da düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

"Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" Ankara'da düzenlenecek

1 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Ankara'da "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Ankara'da "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" düzenlenecek.


Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den oluşan Ekonomik İş birliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki tarihi ve güncel bağlantıların konuşulacağı sempozyumda, bilimden dine, felsefeden edebiyata, müzikten mimarlığa kadar ortak kültürün maddi ve manevi yönlerinin tarihsel süreçteki gelişimi ele alınacak.


Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla Farabi, İbni Sina, Harezmi, Maturidi, Mevlana ve daha birçok önemli filozof, bilim insanı, şair ve alimi yetiştiren bir kültür coğrafyasının değerlendirileceği sempozyumda, bölge halklarının paylaştığı kültürel mirasın oluşumuna ışık tutulacak. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" Ankara'da düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]