Son Dakika Haberleri: "Ortak tarih Orta Asya ülkeleri için temel olmaya devam edecek"
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"Ortak tarih Orta Asya ülkeleri için temel olmaya devam edecek"

1 saat önce

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ortak tarih, iyi komşuluk, kültürel ve dini yakınlığın her zaman Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması için temel olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ortak tarih, iyi komşuluk, kültürel ve dini yakınlığın her zaman Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması için temel olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokayev, başkent Nur Sultan'da yapılan ABD'nin Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile iş birliğini öngören C5+1 formatlı toplantının ardından, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddinov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

Görüşmede Orta Asya'da entegrasyon süreçlerinin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Tokayev, "Ortak tarih, iyi komşuluk, kültürel ve dini yakınlık her zaman ülkelerimizin yakınlaşması için temel olmuştur ve olmaya devam edecektir. Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in çabalarıyla Orta Asya ülkeleriyle işbirliği her zaman ülkemizin dış politikasının önceliği olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tokayev, bölgede ticaret, yatırım, ulaştırma, kültür ve insani alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:14 Kaynak: AA
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