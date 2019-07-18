Son Dakika Haberleri: "Ortak vatanda bir arada yaşayacağız"
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"Ortak vatanda bir arada yaşayacağız"

3 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Burası bizim ortak vatanımız.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Burası bizim ortak vatanımız. Ortak vatanımızda bir arada yaşayacağız, bu bir arada yaşamanın gerekleri neyse bunları yapacağız." dedi.
Temelli ve bazı HDP milletvekilleri ile parti genel merkezinde Amed spor Kulübü Başkanı Metin Kılavuz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Temelli, HDP'nin bir aradalığa vurgu yaptığını ifade ederek, "Burası bizim ortak vatanımız. Ortak vatanımızda bir arada yaşayacağız, bu bir arada yaşamanın gerekleri neyse bunları yapacağız. Tabii bu bütün alanlar için bu geçerli, spor için de..." değerlendirmesini yaptı.
Amedspor Başkanı Kılavuz da sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.
Kılavuz, ziyaretin anısına Temelli ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için hazırlanan formaları takdim etti.
Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:58 Kaynak: AA
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