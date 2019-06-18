Ortak yayından önce yapılan görüşmelerle ilgili açıklama
25 dakika önce
İBB Başkan Adayı Yıldırım, İmamoğlu ile Küçükkaya'nın pazar günü yapılan ortak yayın öncesi gizli görüşme iddialarıyla ilgili gayriahlaki olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28
İBB Başkan Adayı Yıldırım, İmamoğlu
ile Küçükkaya'nın pazar günü yapılan ortak yayın öncesi gizli görüşme iddialarıyla ilgili gayriahlaki olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, görüşmenin gizli olmadığını ifade etti. Küçükkaya yayından önce Yıldırım'la da görüştüğünü açıkladı.
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