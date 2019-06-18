Son Dakika Haberleri: Ortak yayından önce yapılan görüşmelerle ilgili açıklama
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Ortak yayından önce yapılan görüşmelerle ilgili açıklama

25 dakika önce

İBB Başkan Adayı Yıldırım, İmamoğlu ile Küçükkaya'nın pazar günü yapılan ortak yayın öncesi gizli görüşme iddialarıyla ilgili gayriahlaki olduğunu söyledi.

Ortak yayından önce yapılan görüşmelerle ilgili açıklama, System.String[]
İBB Başkan Adayı Yıldırım, İmamoğlu ile Küçükkaya'nın pazar günü yapılan ortak yayın öncesi gizli görüşme iddialarıyla ilgili gayriahlaki olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, görüşmenin gizli olmadığını ifade etti. Küçükkaya yayından önce Yıldırım'la da görüştüğünü açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 
İBB, imamoğlu, açıklama, Ekonomi
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