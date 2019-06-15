ORTAK YAYININ YAPILACAĞI LÜTFİ KIRDAR'IN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Ersan SAN - İstanbul DH - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarın akşam ortak yayınına ev sahipliği yapacak Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı havadan görüntülendi. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu yarın saat 21.00'da ortak yayın için Lütfi Kırdar'da bir araya gelecek.