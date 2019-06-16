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Ortak Yayının Yapılacağı Lütfi Kırdar'ın Havadan Görüntüsü (Tekrar)

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam ortak yayınına ev sahipliği yapacak Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı havadan görüntülendi.

Ortak Yayının Yapılacağı Lütfi Kırdar'ın Havadan Görüntüsü (Tekrar), System.String[]


Ersan SAN - İstanbul DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam ortak yayınına ev sahipliği yapacak Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı havadan görüntülendi. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu saat 21.00'da ortak yayın için Lütfi Kırdar'da bir araya gelecek.

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:51 Kaynak: DHA
Şişli, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar, Güncel
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