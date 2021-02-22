Ortakakıl 2021 Konferansı - Son Dakika

Ortakakıl 2021 Konferansı

22.02.2021 19:23
Ortakakıl 2021 Konferansı, System.String[]

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde Türk perakende sektörünün çok iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, "Türk perakende sektörü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş raf görüntüsünü hiç bir yerde vermedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde Türk perakende sektörünün çok iyi iş çıkardığına dikkati çekerek, "Türk perakende sektörü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş raf görüntüsünü hiç bir yerde vermedi. Bizim raflarımız hep doluydu." dedi.

5 gün boyunca, 20 ana oturum ve çok sayıda özel oturumla, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden sektör paydaşlarını online ortamda bir araya getirecek "Ortakakıl Konferansları 2021 ve Ortakalan Sanal Fuarı" ilk gün oturumlarıyla başladı.

"Organize Perakendenin Pandemi Sonrası Gelişimi" başlıklı oturumda konuşan Migros Ticaret AŞ Yönetim Danışmanı Cem Rodoslu, 2020'de hep birlikte çok zor bir yıl yaşandığını söyledi. Bu süreçte bir ekosistemin varlığını tekrar kavramanın çok önemli olduğuna değinen Rodoslu, şunları söyledi:

"Tedarikçisiyle, çalışanıyla ve müşterisiyle bizim perakende sektörü bir ekosistem, bir bütün. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Bunu bu süreçte çok iyi anladık. Salgının ilk başlarında temel gıdaya inanılmaz derecede bir ulaşım kaygısı vardı. Ben o dönemi 'makarna dönemi' diye tanımlıyorum. İnsanlar raflardaki makarnalara hücum etti. Vatandaşlar birkaç yıllık makarna ihtiyacını raflardan toplamaya doğru gitti.

Tam bir savaş ruhu hali vardı virüse karşı. Tabii ülkemiz çok büyük bir ülke. Bir tarım ülkesiyiz. Bu sayede de aslında ürünleri tekrar yerine koymayı başardık. Burada da bütün tedarikçiler, bütün perakendeciler müthiş bir efor sarf ettiler gerçekten. Sağlık çalışanlarından sonra bence kesinlikle bu ülkedeki perakende çalışanlarını da alkışlamak gerekiyor."

"Geleceği omni-channel (çok kanallı) kavramında görüyoruz"

Aynı oturumda söz alan Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, salgın nedeniyle değişen koşullara uyum sağlamanın öneminden bahsederek, 2020 yılında değişen koşulları ve tüketici alışkanlıklarını salgın dönemiyle uygun hale getiremeyen, uyuşturamayan veya bunu marka davranışı haline getiremeyen sektör oyuncularının çok uzun ömürlü olmasının zor gözüktüğünü söyledi. Alkaç, "Ben önümüzdeki dönemde alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi, dijitalleşmesi ve yerelleşmenin çok önem kazanacağını düşünüyorum. Bu anlamda Metro Türkiye olarak da fiziksel ve dijital mağazacılığın harmanlandığı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Biz geleceği hem fiziksel, hem dijital hem de e-ticaretin harmanlandığı, müşteriye deneyimin yaşatıldığı omni-channel (çok kanallı) kavramında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"(Salgın sürecinde) Bizim raflarımız hep doluydu"

"Konseptlerin Rekabeti Virüsten Etkilendi mi?" başlıklı oturumda konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise salgın sürecinde neredeyse 24 saat düzenine göre çalıştıklarını söyledi. Kartallıoğlu, "Türk perakende sektörü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki boş raf görüntüsünü hiç bir yerde vermedi. Bizim raflarımız hep doluydu. Bu aslında bizim tedarik zincirimizin ne kadar kuvvetli ve diri olduğunu gösteriyor. Üreticilerimizle çok dinamik bir şekilde planlamalar yaptık. Fiyatlar çok arttığında süratle müdahale edebilmek için devletimizle beraber aksiyon aldık. Bu süreci CarrefourSA olarak çok dinamik yürüttük ve elimizden geleni ardımıza koymadık." değerlendirmesinde bulundu.

10-15 yıl önce bankaların şubeleşme yarışı olduğunu, bugünkü ise şube kapatma yarışı görüldüğünü kaydeden Kartallıoğlu, şöyle devam etti:

"Şubeye ihtiyaç kalmadı çünkü. Tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık 3'te 2'si hepimizin elindeki telefonlar üzerinden dönüyor. Bu bize işin dönüşümünü gösteriyor. Bankacılık ölmedi ancak şube mantığı değişti. Bu, bizim iş kolumuzda da böyle olabilir. Bir 10-15 yıl içinde çok farklı bir şeye dönüşebilir sektörümüz."

Amerika Birleşik Devletleri, CarrefourSA, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortakakıl 2021 Konferansı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum DSÖ'den zehir zemberek aşı açıklaması: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez         
21:57
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz         
20:43
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil         
19:29
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı         
18:35
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 22:26:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ortakakıl 2021 Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei