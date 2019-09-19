Ortakaraören'de "Tarla Günü" etkinliği

Seydişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Ortakaraören Mahallesi'nde "Tarla Günü" etkinliği düzenledi.

Ortakaraören Mahallesi'nde mısır silajı tarlasında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi İbrahim Bilici, "Ortakaraoren Mahallemizde yerli ve milli mısır çeşitlerimiz olan Ada 523, Aga, Sakarya ve Hacıbey'in tanıtımı amacıyla tarla günü yaptık. Üreticilerimizin ilgisi bizi memnun etti. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Kooperatifi temsilcilerimizde etkinliğimize katılarak destek oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Yerli üretip yerli tüketeceğiz." dedi.

Tarla etkinliğine Ortakaraören muhtarı Ayşe Demir, Aşağıkaraören muhtarı Mustafa Atabek, İlçe Tarım Müdürlüğü adına İbrahim Bilici, Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Kooperatifi temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.