Son Dakika Haberleri: Ortakaraören'de "Tarla Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Ortakaraören'de "Tarla Günü" etkinliği

2 saat önce

Seydişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Ortakaraören Mahallesi'nde "Tarla Günü" etkinliği düzenledi.

Ortakaraören'de

Seydişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Ortakaraören Mahallesi'nde "Tarla Günü" etkinliği düzenledi.

Ortakaraören Mahallesi'nde mısır silajı tarlasında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi İbrahim Bilici, "Ortakaraoren Mahallemizde yerli ve milli mısır çeşitlerimiz olan Ada 523, Aga, Sakarya ve Hacıbey'in tanıtımı amacıyla tarla günü yaptık. Üreticilerimizin ilgisi bizi memnun etti. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Kooperatifi temsilcilerimizde etkinliğimize katılarak destek oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Yerli üretip yerli tüketeceğiz." dedi.

Tarla etkinliğine Ortakaraören muhtarı Ayşe Demir, Aşağıkaraören muhtarı Mustafa Atabek, İlçe Tarım Müdürlüğü adına İbrahim Bilici, Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Kooperatifi temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Ortakaraören, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak Son dakika: Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:31:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortakaraören'de "Tarla Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]