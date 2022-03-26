Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika
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Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı

26.03.2022 10:45

Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı Spor salonu açmak isteyen ortaklar arasındaki 22 bin TL'lik alacak verecek kavgasında 4 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı Adana'da birlikte spor salonu açmaya karar verdikten sonra vazgeçen taraflar arasındaki 22...

Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı

Spor salonu açmak isteyen ortaklar arasındaki 22 bin TL'lik alacak verecek kavgasında 4 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da birlikte spor salonu açmaya karar verdikten sonra vazgeçen taraflar arasındaki 22 bin TL'lik alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Mart gecesi saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ö. ve arkadaşı Atakan A. spor salonu açmak için Erdem K. ile ortak oldu. İki arkadaş, Erdem K.'ya iş yeri açma hazırlıkları için 22 bin lira para verdi. İş yerini belirledikleri sürede açamayan ortakların arası bozuldu. Bunun üzerine Ahmet Ö. ve Atakan A. verdikleri 22 bin lira parayı ortaklarından geri istedi. Para geri ödenmeyince iki taraf arasında husumet oluştu.

Olay günü Ahmet Ö. ve Atakan A., Erdem K'nın evinin önüne giderek telefonla arayıp dışarı çıkmasını istedi. Erdem K., ikilinin yanına geldikten sonra taraflar kavga etmeye başladı. Bağırma seslerini duyup dışarıya çıkan Erdem K.'nın babası İlhami K.ve kardeşi E.K. da kavgaya karıştı. Taraflar birbirlerine silah çekip ateş etti. Çıkan çatışmada Erdem K., kardeşi E. K., babası İlhami K. ile husumetlisi Ahmet Ö., yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Erdem K. ile 5 kurşunla yaralanan husumetlisi Ahmet Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken E.K. ve babası İlhami K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerinde bulduğu iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda boş kovanı incelemek için emniyete götürürken, Atakan A. ile hastaneden taburcu edilen İlhami K. ve oğlu E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Atakan A. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken İlhami K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı
Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı
Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı

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Türk Lirası, Çukurova, 22 Mart, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortaklar arasındaki 22 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika
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