Ortaklardan Adalet Bakanı'na Tam Destek: Abonelik Süresi 2 Yıldan 1 Yıla İnecek

ALMANYA'da son dakika haberi olarak geçilen Adalet Bakanı Katarina Barley'in açıklamaları sonrası, abonelik sözleşmelerinin bir yıla inmesi ülke gündemine taşındı.

ALMANYA'da son dakika haberi olarak geçilen Adalet Bakanı Katarina Barley'in açıklamaları sonrası, abonelik sözleşmelerinin bir yıla inmesi ülke gündemine taşındı. 'Barley, uzun abonelik sözleşmelerini kısaltmak istiyor' başlığıyla geçilen haberlerde, SPD'li bakana CDU ve CSU'dan da tam destek geldi. Barley, "Başlıca görevimiz, hizmet sunucuların çeşitli kanuni boşluklardan yararlanarak ellerini tüketicinin cebine atmasının önüne geçmektir. Vatandaşı maliyet tuzaklarından koruma konusunda kararlıyız" dedi.



MÜŞTERİ LEHİNE HER ADIMI DESTEKLİYORUZ



CDU Hukuk İşleri ve Tüketicinin Korunması Komitesi üyesi Sebastian Steineke, Barley'in girişimine destek verdiklerini belirttiği açıklamasında, "Süreli müşteri anlaşmalarının tüketicilerin lehine iyileştirilmesi yolundaki her adımı destekliyoruz" dedi.



FDP milletvekili ve partisinin Tüketici Koruma Politikaları Sözcüsü Katharina Willkomm da, "Hizmet alım sözleşme sürelerinin kısaltılması gerekli olmakla birlikte, bu durum fiyat artışlarına da yol açabilir. Bu konuda taraflar hükümet ve hizmet vericiler, mağduriyetleri engellemeye yönelik ortak bir noktada anlaşmalı" dedi.



Sözleşmelere dair alınacak kanun değişiklik tasarısı, Federal Meclis'te onaylandıktan sonra uygulamaya geçecek.

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